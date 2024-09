Il Mesola passa di rigore e poi raddoppia Al Casumaro non basta dominare la ripresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024): Calderoni, Lucci, Biolcati (80’ Tofan), Minarelli (88’ Paganini), Marcolini, Guariento, Crosara (62’ Cavallari E.), Neffati (46’ Marandella), Ferro (70’ Allegrucci), Cantelli, Davo. All. Cavallari O. A disp. Catalano, Leonardi, Volynets, Pattaro.: Saccenti, Pansini (46’ Ginesi), Catozzo, D’Elia, Benini, Vinci, Govoni (23’ Guernelli), Daniel, Chinappi (75’ Testoni), Barbieri, Sarto. All. Nardiello. A disp. Pancaldi, Pencarelli, Finardi, Bellodi, Cresta, Grassilli. Arbitro: Fornabaio (Ra). Assistenti Bellavia (Faenza) e Muoio (Ra). Reti: 16’ Cantelli (R ), 21’ Davo, 52’ Vinci. Nore: ammoniti Pansini, Neffati, Biolcati, Crosara, Angoli 7 a 4 per il