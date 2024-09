I dati lo dimostrano | l’educazione sessuale è un grande bluff

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 16 settembre 2024) I Paesi che l’hanno introdotta sono pure quelli dove i giovani hanno rapporti più precoci e più a rischio, come dimostra il maggior numero di malattie veneree e come riconoscono studiose tutt’altro che bigotte. E la violenza sulle donne non è diminuita. La follia di voler cambiare la natura. La lotta agli stereotipi di genere è ormai arrivata a negare le differenze tra maschile e femminile. Eppure perfino feti e neonati reagiscono diversamente in base al sesso. Lo speciale comprende due articoli.