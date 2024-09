Hockey pista | l’Italia parte col piede giusto ai Mondiali Femminili 2024 Gran Bretagna travolta 4-0

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’avventura delaidi, inaugurati oggi a Novara a Pala Dal Lago,con i presupposti migliori. Le azzurre infatti nell’incontro d’esordio hanno travolto 4-0 l’Inghilterra. Un match a senso unico, dominato dalle ragazze di Massimo Giudice, subito in vantaggio nel primo tempo con l’uno-due siglato da Lapolla e Maniero. Prima del riposo c’è tempo per il tris di Bertinato: si va quindi al riposo sul 3-0. Nella ripresa la musica non cambia.cala il poker con Taccardi (tiro libero) chiudendo i giochi sul definitivo 4-0. Domaniè attesa alla seconda partita nel Girone B, contro un Cile (sempre alle 19:00) che oggi è riuscito a fermare sull’1-1 la Spagna. Classifica Girone A: Argentina 3, Portogallo 3, Colombia 0, Francia 0Classifica Girone B: Italia 3, Cile 1, Spagna 1, Inghilterra 0