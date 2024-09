Gli esperti di armi | Perché il fucile usato non il più adatto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Finora, su Ryan Wesley Routh, il 58enne sospettato di volere uccidere Donald Trump, pendono solamente due accuse federali legate all'arma ritrovata sul luogo dove si era appostato. Possesso illegale di arma da fuoco, nonostante una precedente condanna penale e il possesso di un'arma da fuoco con il numero di serie abraso. Ulteriori accuse potrebbero emergere nella nuova udienza fissata per il 23 settembre, dopo la sua prima comparsa davanti al giudice di lunedì. Gli investigatori stanno ancora raccogliendo elementi. Intanto, però, pare che ilritrovato nell'area dove si era nascosto Routh non era di alta precisione. È quanto dicono glidisentiti dai media americani in queste ore.