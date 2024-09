Giovanni Pernice a ‘Ballando con le stelle’ | era stato sospeso dall’edizione britannica dopo le accuse di condotta aggressiva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 – L’edizione 2024 dicon lenon è ancora iniziata, ma l’annuncio dei partecipanti sta già scatenando alcune polemiche. Tra le new entry dell’edizione 2024 ci sarà il ballerino siciliano, già molto conosciuto nel Regno Unito per aver partecipato per diversi anni al programma ‘Strictly Come Dancing’. Una partecipazione interrottal’edizione del 2023, che l’ha visto al centro di una serie di: l’attriceAmanda Abbington ha incolpato il maestro di ballo di avere un comportamento “crudele e cattivo”, oltre che di averlo mosso delle “minacce”. Cosa è successo a ‘Strictly Come Dancing’ Nell’edizione 2023 del programma britannico ‘Strictly Come Dancing’,faceva coppia con l’attrice Amanda Abbington, famosa per il suo ruolo nella serie tv ‘Sherlock’.