Dal Thiagomottese all’italiano | la traduzione della conferenza stampa ecco cosa ha detto davvero

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ad un certo punto, a Thiago Motta hanno fatto una domanda sulle “emozioni”. Gli hanno chiesto che emozioni prova per l’esordio in Champions. Motta s’è piantato income un cervo accecato dai fari di un suv. Le pupille hanno preso ad avvilupparsi come le rotelline di Dazn quando lo streaming andava in palla. “Emozioni?. Essere. Emozioni?”. Essendo l’ultimo modello di Thiago Motta – quello aggiornato coi chipContinassa, mica le cinesate che gli impiantavano a Bologna – non è andato in tilt, non ha sfiammato dalle narici, non ha preso fuoco. Ha ripreso il controllomono-espressione sintetica ed ha superato brillantemente il test: “Grande orgoglio di iniziare questa competizione. Poi giochiamo in casa contro una buona squadra. Non vedo l’ora di iniziare la partita. Vogliamo fare una grande prestazione per portare il risultato dalla nostra parte”.