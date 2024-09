Corruzione in Liguria dopo Toti e Signorini patteggia anche Spinelli

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 settembre 2024) Mancava solo lui all’appello, ma alla fine è arrivato Lunedì, nell’ultimo giorno utile per le richieste di rito alternativo,l’imprenditore Aldo, ritenuto il grande pagatore del “sistema”nell’inchiesta che ha portato alle dimissioni del presidente della Regione, ha chiesto e ottenuto dalla Procura, ilmento. Difensori e pm si sono accordati per una pena di tre anni e due mesi, che include la confisca di 400 mila euro, già oggetto di sequestro, nonché l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e il divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione. Come per l’ex governatore Giovannie l’ex presidente del porto di Genova, Paolo Emilio, spetterà ora al Gup pronunciarsi sulla congruità di quanto stabilito in un’udienza ancora da fissare.