Coppa Davis verso un ballottaggio tra Musetti e Berrettini in singolare?

(Di lunedì 16 settembre 2024) Mancano ancora due mesi circa all’inizio delle Finali die l’Italia sarà presente a Malaga per difendere il titolo conquistato l’anno scorso. Gli azzurri hanno saputo accettare le difficoltà del Round Robin e non con la formazione migliore hanno staccato il biglietto per la Spagna, vincendo per 2-1 le tre sfide contro Brasile, Belgio e Olanda. Da capire a questo punto quale sarà la squadra titolare. Alla Unipol Arena, viste le assenze di Jannik Sinner e di Lorenzo, è spettato a Matteorecitare il ruolo del leader e il romano l’ha fatto alla grande, vincendo tutti e tre i match died esprimendo tennis e anche tanta voglia di giocare nei suoi singolari. Per questo, in vista di novembre, Matteo si candida per il ruolo di n.2. Sì, a meno di problemi fisici che nessuno si augura, il n.1 sarà logicamente Jannik Sinner.