Cina | tifone Bebinca si abbatte su Shanghai

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 set – (Xinhua) –, il tredicesimodi quest’anno, ha toccato terra aalle 7:30 circa di questa mattina, secondo l’Osservatorio meteorologico centrale di. Il, la cui forza massima del vento in prossimita’ del centro ha raggiunto i 42 metri al secondo, si e’ abbattuto sulla zona di Lingang, nel distretto di Pudong., ritenuto il piu’ forteche ha colpitonegli ultimi 75 anni, ha scatenato tempeste e piogge torrenziali nella municipalita’. Le immagini diffuse sui social media mostrano alberi sradicati e pali della luce abbattuti. Oggi e’ il secondo dei tre giorni di celebrazioni per la Festa di meta’ autunno. Le autorita’ dihanno consigliato ai cittadini di rimanere in casa se uscire non e’ strettamente necessario.