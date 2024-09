Ciclismo al Veneto Viero la Coppa della Liberazione in Mugello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Borgo San Lorenzo (Firenze), 16 settembre – La Toscana si conferma terra di conquista e di gare di prestigio per il brillante e bravissimo allievoGuidoportacoloriBruno Gaiga, ma qui nella 79esima, con la maglia amarantoRappresentativa delformata da otto atleti. Lo scorso primo settembreaveva vinto con una superba prestazione laDino Diddi ad Agliana in provincia di Pistoia. Questa volta ha fatto sua la classica sulle strade delnata nel 1946 ed alla quale hanno preso parte 129 corridori. E’ stato un trionfo delcon l’arrivo in parata senza nessuna volata traal terzo successo stagionale e Patrick Rosola Pezzo figlio di Paolo Rosola e Paola Pezzo. I due hanno fatto il vuoto e preso il largo a 16 km dal traguardo prima del gran premiomontagnadura salita di Salaiole.