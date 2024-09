Chi è Ryan Wesley Routh l’uomo arrestato per l’attentato a Trump Il tycoon | Ancora più determinato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Miami, 16 settembre2024 – Si chiamail 58enneieri in Florida pera Donaldsventato dal Secret Service. Gli agenti lo hanno fermato in autostrada mentre fuggiva: l’accusa è si aver puntato un fucile d’assalto AK-47 al candidato repubblicano in corsa per la Casa Bianca contro Kamala Harris. E gli investigatori hanno classificato l’evento come un “tentato assassinio” dell'ex presidente. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato che lo stato condurrà una propria indagine sul tentato omicidio dell'ex presidente avvenuto al ‘International Golf Club’ di Palm Beach. "La gente merita di sapere la verità sul possibile assassino e come è riuscito ad avvicinarsi a meno di 500 metri dall'ex presidente e attuale candidato repubblicano", ha scritto su X il governatore.