Cambio programmazione Rai oggi lunedì 16 settembre | Il Paradiso anticipa salta La Vita in Diretta

(Di lunedì 16 settembre 2024) Importanti novità nel palinsesto Rai di16: Ildelle Signore 9l’appuntamento con i fans e comincia alle 15:30 e Lainsi ferma per lasciare spazio alladi Tutti a Scuola.Rai 1616i fans della soap italiana Ildovranno collegarsi un po’ prima alla rete nazionale per seguire le vicende dei loro beniamini. La serie tv di Rai Uno infatti non inizierà – come di consueto – alle 16:00, ma anticiperà la messa in onda alle 15:35. Ildiinteresserà anche Lain, storico programma condotto da Alberto Matano, che invece salterà l’appuntamento con i telespettatori.