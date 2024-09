Bridgerton 4 al via le riprese con cinque nuovi personaggi | ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Netflix ha comunicato l’inizio delledi4, quarta stagione dell’acclamata serie prodotta da Shonda Rhimes: la piattaforma ha contestualmente annunciato l’ingresso nel cast diinterpreti, a partire da Katie Leung (Lady Araminta Gun), Michelle Mao (Rosamund Li) e Isabella Wei (Posy Li): A completare il novero delle new entry, troviamo Emma Naomi (Alice Mondrich), e Hugh Sachs (Brimsley). Come precedentemente annunciato, questo quarto ciclo di episodi, tratto dal romanzo La proposta di un gentiluomo, si concentrerà su Benedict, alla ricerca della famigerata Dama in Argento che gli ha rubato il cuore durante un ballo in maschera.