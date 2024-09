Brennero la recensione | finalmente una serie crime nuda e cruda targata Rai

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lacon Elena Radonicich e Matteo Martari ci ha sorpreso: asciutta, diretta, glaciale, prende esempio dalledi genere del Nord Europa per proporre un racconto ambientato a Bolzano che parla di dualismo e identità . Su Rai1. Anche le fiction Rai possono sorprendere. Ci aspettavamo molto da Kostas, che si è salvata per il rotto della cuffia. Non avevamo invece grandi aspettative su, su Rai1 per quattro settimane, pensando che ci saremmo trovati di fronte al solitoa puntate che prova ad imitare i procedurali americani. Niente di più sbagliato: la, merito soprattutto della co-produzione di Cross Productions (quella dietro Skam e Rocco Schiavone, per capirci) insieme a Rai Fiction, mostra i propri muscoli proponendo un racconto non solo immediatamente riconoscibile ma soprattutto fortemente legato al territorio, pur guardando all'estero.