BRENNERO | LA CACCIA AD UNO SPIETATO ASSASSINO E LE TENSIONI TRA ITALIANI E TEDESCHI

(Di lunedì 16 settembre 2024) Parte da uno spunto reale e intrigante del passato “”, la nuova serie tv in quattro puntate che andrà in onda in prima serata da lunedì 16 settembre su Rai1. Lo spunto è “la notte dei fuochi”, nel 1961, quando i terroristi tirolesi diedero il via a una serie di attentati per ottenere la riannessione del Südtirol. Siamo ai giorni nostri, in Italia, a Bolzano. Eppure, chi vi arriva per la prima volta, è convinto di trovarsi in Germania. I cartelli per strada sono scritti in tedesco, se si chiede un’informazione in italiano alcune persone non capiscono, serve addirittura superare un esame di lingua tedesca per accedere alle cariche pubbliche. Gli stessi cittadini sono spaccati in due: da un lato i, precisi, rigorosi e benestanti; dall’altro gli, chiassosi e calorosi.