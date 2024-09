Altro attentato a Trump arrestato un uomo armato in fuga | Voleva ucciderlo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dopo l’del 13 luglio a Donald, ce n’è stato unsempre nei confronti dell’ex presidente USA, questa volta fortunatamente senza feriti o vittime. Lo stessodai social ha voluto comunicare che ha subito un nuovo attacco ma che sta bene: “Niente mi rallenterà. Non mi arrenderò mai. Vi amerò sempre per il vostro sostegno” – ha concluso. Secondo quanto emerso finora, undi un mitra AK-47 e una telecamera GoPro ha aperto il fuoco in prossimità del Golf Club di Palm Beach, doveè solito giocare a golf la domenica.