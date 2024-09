Al via la 2a edizione de ‘ I Giardini del Benessere’ l’accademia che migliora qualità di vita e ambiente

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Bergamo. Oikos presenta la secondade ‘Idel, innovativa Accademia di formazione rivolta a progettisti e operatori del verde dedicata all’ideazione e manutenzione degli spazi verdi progettati e realizzati in modo dare il benessere, ladellae la salute delle persone, oltre che l’. L’iniziativa vede per la prima volta la collaborazione del Comune di Bergamo (e in particolare dell’Assessorato a Transizione ecologica,e Verde) che entra a far parte del gruppo di progettazione del percorso formativo mettendo a disposizione un supporto agronomico ai docenti del. Confermato, inoltre, il sostegno di Fondazione Opes Milano e Fondazione Marcegaglia e la collaborazione con l’Associazione Arketipos, ideatrice di ‘Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio’.