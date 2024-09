A Bergamo il maltempo ha causato danni per quasi 30 milioni di euro | il Comune chiede lo stato d’emergenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Ammonta a 29e 500 milal’importo deicomplessivi dichiarati su autovalutazione dei cittadini: 19e 500 milacirca perad abitazioni private e circa 10dialle attività economiche e produttive. È il bilancio catastrofico dell’ondata diche si è abbattuta in particolare sulla citta l’otto e il 9 settembre. Il dato complessivo ètrasmesso a Regione Lombardia “al fine di motivare il riconoscimento dellodi emergenza superiore deldi– spiegano da Palazzo Frizzoni –. In questa fase non sono stati inviati i dati relativi alle posizioni individuali, che saranno valutate solo nelle eventuali fasi successive e che saranno aperte anche ai cittadini che non hanno potuto inviare entro sabato 14 settembre il modulo”.