Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 10:30 (Di domenica 15 settembre 2024) Viabilità DEL 15 SETTEMBRE 2024 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO SEGNALATO UN INCIDENTE TRA SAN GABRIELE COLLEDARA E ASSERGI IN DIREZIONE Roma, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA; E SULLA CASSIA VEIENTANA, DA DOMANI 16 SETTEMBRE AL VIA LAVORI DI ISPEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DI ANAS DAL KM 2+000 AL KM 4+000; A PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 6 DEL MATTINO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON DIVIETO DI SORPASSO PER GLI AUTOVEICOLI NELL’AREA DI CANTIERE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 09:30 - VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBRE 2024 ORE 9. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATA PRESENZA DI ANIMALI SU STRADA NEI PRESSI DELL’USCITA PER CASTEL MADAMA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA CASSIA VEIENTANA, DA DOMANI 16 SETTEMBRE AL VIA LAVORI DI ISPEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DI ANAS DAL KM 2+000 AL KM 4+000; A PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 6 DEL MATTINO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON DIVIETO DI SORPASSO PER GLI AUTOVEICOLI NELL’AREA DI CANTIERE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 08:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO SEGNALATA PRESENZA DI ANIMALI SU STRADA NEI PRESSI DELL’USCITA PER CASTEL MADAMA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA SONO IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO, A CURA DI ASTRAL, DI UN CAVALCAVIA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN FASCIA ORARIA TRA LE 7 E LE 17 AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI E PRE-FESTIVI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 27 SETTEMBRE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 07:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE NELLA NORMA LUNGO LA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER ASSERGI; E PROPRIO CON RIFERIMENTO ALLA RETE AUTOSTRADALE, RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22 DI OGGI DOMENICA 15 SETTEMBRE E’ IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Accordo sviluppo e coesione, martedì a Roma la firma con Meloni e De Luca - ... a cui sono legati i finanziamenti che riguardano il comparto della cultura, la viabilità dei ...diretta social settimanale per fare il punto della situazione sulle vicende relative alla Regione. Una ... napolitoday
- Viabilità, Barba (Avs + Radici in Comune): 'Pescara concepita come un centro commerciale. Va cambiata tale visione' - ... a detta dell'assessore Adelchi Sulpizio, a porre rimedio per modificare l'attuale viabilità', ... con il gigantesco cantiere che sarà necessario per il palazzo della Regione, possiamo ben comprendere ... ilpescara
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma