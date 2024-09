Un posto al sole trame dal 16 al 20 settembre 2024 | tensioni tra Riccardo e Rossella

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 15 settembre 2024) Ad Unaltorneranno al centro della scena, come si evince dalledella soap opera partenopea dal 16 al 20. Tra i due ex, in particolare, nasceranno dellein ospedale a seguito di una discussione, mentre Alberto, terrorizzato al pensiero della vendetta di Angelo Torrente e, sollecitato da Niko, prenderà una difficile decisione e finalmente si rivolgerà alla polizia per autodenunciarsi. Samuel, invece, dopo aver afflitto Nunzio con le sue elucubrazioni sentimentali, finalmente rivedrà Micaela, mentre Palladini porrà un aut-aut alla polizia per tutelare la propria vita ed ottenere delle garanzie. In seguito, il nuovo primario apprezzerà sempre di più la competenza e la professionalità di, ma fra lei enascerà un nuovo motivo di tensione.