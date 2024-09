Tumori | cancro vescica con immunoterapico perioperatorio migliora sopravvivenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Barcellona, 15 set. (Adnkronos Salute) -re lae ridurre il rischio di recidiva (e di morte) nel carcinoma dellamuscolo-invasivo. Obiettivi possibili grazie al primo regimecon durvalumab. E' quanto emerge dallo studio di fase 3 NIAGARA presentato oggi durante il simposio presidenziale del Congresso 2024 della European Society for Medical Oncology (Esmo) che riunisce in questi giorni a Barcellona migliaia di oncologi da tutto il mondo, e contemporaneamente pubblicati nel The New England Journal of Medicine. A un'analisi ad interim predefinita dello studio, i pazienti trattati con il regime( prima e dopo l'intervento) con durvalumab mostrano una riduzione del 32% del rischio di progressione di malattia, di recidiva, di non completare la chirurgia prevista o di morte rispetto al braccio di confronto.