Tennis Bronzetti niente finale in Tunisia La Sramkova vince in due set

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024)a Monastir per Lucia, che dopo un bel percorso lungo tutto il torneo, si arrende in semialla slovacca, numero 136 del mondo, che la batte in due set, 6-3, 6-4. Nei quarti dila verucchiese era riuscita a imporsi in maniera netta sulla croata Ruzic, finendo col dominare sul 6-2, 6-1 senza lasciare alcuna possibilità di replica all’avversaria. In semile difficoltà si sono moltiplicate, un po’ per il buondie un po’ per qualche occasione mancata. Va a strappi il primo set, con la slovacca sul 2-0 prima di tre game consecutivi diche sembrano poter cambiare del tutto l’andamento dell’incontro. È il momento migliore per Lucia, ma d’improvviso ecco cherientra in partita, tira sulle righe e infila quattro giochi di fila per il 6-3.