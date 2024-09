Prato l' esordio in casa è a reti bianche | con il Lentigione finisce 0-0

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024 -non si fanno male nella seconda giornata del girone D di serie D. Allo stadio Lungobisenzio0-0: con questo risultato entrambe le compagini salgono a quota 4 punti in classifica. Più propositivo la truppa di mister Cassani in avvio di partita: ci provano Babbi e Pastore, ma senza inquadrare il bersaglio grosso. Ilfatica a pungere e a rifornire le due punte. E allora al 16' Limberti tenta di mettersi in proprio, scagliando verso Gasperini la prima conclusione dei suoi: l'estremo difensore ospite non si fa sorprendere. Il match non decolla dal punto di vista della spettacolarità e di particolari emozioni non se ne vivono. Al 30' è Battistello a farsi vedere sugli sviluppi di un angolo: il suo colpo di testa è alto.