Perplessa La Trenta rompe il silenzio su Open Arms | manda i 5S in tilt

(Di domenica 15 settembre 2024) Sui porti chiusi e sulla linea dura nel governo gialloverde non tutti erano d'accordo. L'ex ministro della Difesa Elisabetta, per esempio, non ha mai nascosto di non sposare quei provvedimenti. Eppure davanti alla richiesta dei Pm la stessasi dice «per la richiesta di sei anni di reclusione per Matteo Salvini». Spiega l'ex ministro: «Sei anni devo dire che mi sembrano troppi, una pena eccessiva per un ministro che ha compiuto una attività nell'ambito del suo ruolo, anche se ritengo che sia andato oltre alto», dice interpellata dall'AdnKronos l'ex pentastellata. «Le guerre di principio non si fanno sulla pelle delle persone - aggiunge - . Ma sei anni mi sembrano assurdi, soprattutto rispetto a quanto c'è in giro».