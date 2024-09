Pairetto arbitro di Monza | l’ultimo precedente sorride ai nerazzurri!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024)sarà l’di-Inter, partita della quarta giornata di Serie A 2024-2025 in programma alle ore 20:45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Nichelino, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match dell’U-Power Stadium. I PRECEDENTI –-Inter sarà la dodicesima partita per Lucacomedei. Con il fischietto di Nichelino, ihanno ottenuto una vittoria nell’ultima sfida, quella contro il Bologna nella passata stagione, preceduta da due sconfitte. La prima delle due è avvenuta col Bologna, la seconda contro il. Il 5 luglio 2020fischia un rigore che Lautaro Martinez si fa parare da Lukasz Skorupski, poi un rosso per parte che coinvolge il nerazzurro Alessandro Bastoni. La partita termina con il risultato finale di 1-2.