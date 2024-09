Monza-Inter 1-1 Nesta | Prima della partita avrei messo la firma per un pareggio ma dopo no

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) “Sono contento per la prestazione e per l’impegno profuso dai ragazzi. Chiaramente il risultato ci lascia un po’ di rammarico per come si erano messe le cose.comunquelaper uncontro l’”. Lo ha detto a Dazn l’allenatore del, Alessandroilcontro i campioni d’Italia in carica dell’che lascia persino qualche rimpianto: “La strada è quella giusta e la squadra è in crescita. Il loro gol è anche un po’ casuale: se il cross di Carlos Augusto non viene deviato, quel pallone non finisce a Dumfries. Siamo stati sfortunati, ma i ragazzi sono rimasti sempre in. Ho fatto solo due cambi oggi perché laera tesa. A volte è meglio non muovere certi tasselli. Mi spiace per chi non ha giocato nemmeno un minuto, ma ci saranno altre occasioni.