Migranti l' Europa chiude i confini e in Italia processano Salvini

(Di domenica 15 settembre 2024) Fermarsi, riflettere e poter dire, con cognizione ed un pizzico di orgoglio «avevamo ragione noi» è un passaggio che, in politica, non ha davvero prezzo. Per anni la destrana, con Silvio Berlusconi prima, con Matteoe Giorgia Meloni successivamente, ha affermato, ribadito e sottolineato come ini corrispondessero a quelli europei. E come non fosse pensabile trasferire, in massa, l'intero continente africano in un unico Paese. Che l'immigrazione senza un controllo si sarebbe ben presto trasformata in una sorta di sostituzione etnica (un passaggio che mandava su tutte le furie la rive gauche della politicana) e avrebbe portato ad un aumento di povertà e delinquenza. Senza dimenticare che il presunto dovere morale di solidarietà, sbandierato ai quattro venti dalla sinistra, si sarebbe ben presto trasformato in un colossale boomerang.