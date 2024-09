Luna Rossa vola in semifinale | terzo round dominato su American Magic

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) Lo scafo argentato displende sotto il sole di Barcellona mentre il team italiano domina nettamenteneldelladella Louis Vuitton Cup. Dopo le difficoltà iniziali nei primi due scontri, oggi il team italiano ha condotto una regata impeccabile, scegliendo una strategia vincente fin dalle prime manovre.Leggi anche: Morto Luca Salvadori: incidente fatale per il pilota e youtuber in una gara in Germania La partenza decisivaha preso il controllo della regata fin da subito, optando per il lato sinistro del campo di regata. Al primo incrocio con la barca statunitense, il vantaggio era già evidente. I numeri parlano chiaro: dai 13 secondi di distacco alla prima boa, il team italiano ha incrementato il vantaggio fino a chiudere con un margine di 26 secondi all’arrivo.