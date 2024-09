Le pillole di Polly | recensione di Tutta la vita che resta di Roberta Recchia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) Marisa e Stelvio Ansaldo conducevano un’esistenza tranquilla ed abitudinaria. La loro routine,via, non era scandita dalla monotonia, ma dall’amore, quello vero. Sì, perché Stelvio si era innamorato follemente di Marisa fin da quando, molti anni prima, era stato assunto nel negozio di alimentari del padre di lei. Dal canto suo, Marisa all’inizio non aveva notato quel ragazzo di origini umili, e non perché fosse povero; la ragazza non era tipo da dare peso a queste cose. Piuttosto, il problema era che era ancora provata per un primo amore finito male. Con il tempo,via, Marisa aveva finito per capire che uomo meraviglioso avesse di fronte e aveva cominciato ad amarlo come non pensava fosse possibile fare.