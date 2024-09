L’Arabia Saudita | dopo il calcio obiettivo tennis con il torneo Six Kings Slam

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 15 settembre 2024) L'Arabiacontinua a investire massicciamente nello sport internazionale.aver scosso il mondo delcon acquisizioni e investimenti milionari, ora punta a lasciare il segno anche nel. Dal 16 al 19 ottobre, a Riad, si terrà il "Six", unesibizione senza precedenti, non inserito nel calendario ufficiale ATP ma con il montepremi più alto nella storia del.La competizione, che sarà disputata su un periodo di tre giorni con un’interruzione il 18 ottobre (in conformità alle regole ATP che impediscono esibizioni consecutive per più di 72 ore), vedrà la partecipazione di sei tra i miglioriti al mondo. In prima linea ci sarà Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale. Il giovane talento italiano si presenterà in Arabiaaver disputato il Masters 1000 di Shanghai e prima dell’ATP 500 di Vienna.