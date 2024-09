Il rilancio del centro Dal turismo alla sosta caccia alle ricette anche per il commercio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Ildelstorico. E’ questo il grande obiettivo che, ad Ascoli, hanno cercato di perseguire le varie amministrazioni comunali che si sono susseguite nel corso degli ultimi decenni. In particolare, dai primi anni Duemila, ovvero da quando i centri commerciali hanno messo a dura prova i piccoli commercianti che, fino a quel momento, contribuivano ad animare le vie e le piazze cittadine. Se qualcuno voleva comprare un capo d’abbigliamento, farsi un aperitivo con gli amici o acquistare un regalo, prima doveva infatti recarsi proprio inper avere a disposizione più attività possibili e quindi scegliere in baseproprie esigenze eproprie preferenze. Con l’avvento dei megastore, degli ipermercati e degli stessi centri commerciali, la città si è man mano svuotata, come d’altronde avvenutoin tutte le altre regioni d’Italia.