Il Csi compie ottant’anni Piazza Duomo si fa palestra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Una lunga giornata all’insegna dello sport, del divertimento e dell’inclusione sociale. Il "sogno folle" ideato dal presidente del Centro sportivo italiano di Milano Massimo Achini è diventato realtà. In occasione della festa degli 80 anni dalla fondazione del Csidelè stata trasformata per un giorno in un enorme centro sportivo. Campetti da calcio e da basket accanto alla Galleria Vittorio Emanuele, pedane di scherma a due passi dal sagrato della cattedrale, pareti da arrampicata, simulatori, piste di atletica e tanto altro.