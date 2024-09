I drammi ambientali ed esistenziali di Sara vulcanologa divorziata e con figlia ribelle

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 15 settembre 2024) Va in onda da stasera su Rai 1 la prima puntata di Sempre al tuo fianco, fiction divisa in due episodi a domenica (per un totale di sei appuntamenti). Il soggetto della trama è una squadra della Protezione civile, raccontata attraverso gli operatori del settore, nello specificoNobili, responsabile del Rischio Vulcani a Stromboli interpretata da Ambra Angiolini. Di ritorno sulla Rai dopo le serie Gigolò per caso su Prime Video e Le fate ignoranti su Disney+.