Harry compie gli anni il post della Royal Family

(Di domenica 15 settembre 2024) La famiglia reale britca ha celebrato il 40esimo compleanno del Duca di Sussex, principe, con une un reel sui canali social ufficiali. I messaggi di auguri, pubblicati sia sull’accountche su quello del principe William eprincipessa Kate, sono stati accompagnati dalla stessa foto del duca, nato a Londra il 15 settembre 1984.Leggi anche: “Non esce più da casa”. Adriano Celentano sparito nel nulla, Ornella Vanoni rivela il perché In un momento delicato per i rapporti con la Corona, i media attendono con curiosità eventuali nuove rivelazioni sul legame trae la famiglia reale. Intanto, però, il duca ha deciso di trascorrere questa giornata speciale in maniera intima, insieme alla sua famiglia in California, come ha raccontato lui stesso alla BBC.