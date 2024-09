F1 Charles Leclerc | Il GP si è complicato quando abbiamo messo gomma dura Piastri ha meritato di vincere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)ha concluso al secondo posto il Gran Premio di Azerbaigian. Il pilota della Ferrari si è attestato alla piazza d’onore, salendo sul podio assieme al vincitore Oscar(McLaren) e al terzo classificato, George Russell (Mercedes), che ha beneficiato del contatto avvenuto tra Carlos Sainz e Sergio Perez. Inutile negare che si tratta di un risultato deludente per il ferrarista, poiché la vittoria era assolutamente alla portata. Cionondimeno, il monegasco è stato sorpassato dall’australiano subito dopo il pit-stop, senza riuscire poi a contro superare il giovanissimo pilota proveniente dalla terra down under, bravissimo a opporre una strenua difesa. Ecco quanto dichiarato daal microfono della F1, subito dopo essere sceso dalla sua auto e pochi istanti prima di prendere parte alla cerimonia del podio.