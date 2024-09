Emmy 2024 stanotte la premiazione | ecco dove vederla i favoriti e i testa a testa per la vittoria

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 15 settembre 2024)ladegliAwardse le ultime previsioni suiper lain tutte le categorie: trionferanno i frontman Sh?gun, The Bear e True Detective: Night Country? Dal Peacock Theater di Los Angeles, in esclusiva su Sky e NOW la diretta della grande notte dei premi della TV americana: la cerimonia di consegna degli PrimetimeAwardssarà trasmessa su Sky Atlantic (e in streaming solo su NOW) nella notte fra domenica 15 e lunedì 16 settembre (dalle 2.00 di mattina italiane, col pre-show che inizierà già un’ora prima). Leggi tutte le nomination degliAwardsAwards, iSerie drammatica, Shogun pigliatutto I dominatori delle nomination sono anche i quasi certi vincitori dei premi più importanti.