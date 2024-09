Corticella a caccia dell’impresa a Piacenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) E’ atteso da una trasferta almeno sulla carta proibitiva ildi Michele Nesi. Il team del ‘Biavati’ farà infatti visita alle 15 al, una delle tante nobili decadute che popolano il girone D di Serie D. Uscire indenni dal ‘Garilli’ sarà, ovviamente, un’impresa tutt’altro che semplice da realizzare, ma Landi e compagni faranno di tutto per riuscirci e per mettere così a referto i primi punti di questa difficile stagione. Eh sì perché, all’esordio, e nonostante una buona prestazione, ilè rimasto a bocca asciutta. Nel derby interno contro l’Imolese, i biancazzurri, che si erano portati in vantaggio, sono stati rimontati fino al 3-1 e nel finale, dopo aver trovato (con lo scatenato Rizzi, autore di una doppietta) il gol che ha riaperto la partita, la band di Nesi ha sfiorato a più riprese quello che sarebbe stato un meritatissimo pareggio.