Atalanta-Fiorentina 3-2 Palladino | Rammarico per le ingenuità ma contento della prestazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) La sfida del campionato di Serie A 2024/2025finisce 3-2, non senzaper i viola, come spiega Raffaele. Il tecnico, infatti, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta al Gewiss Stadium: “Se è mancato qualcosa a livello mentale? Direi che questo aspetto non c’entra nulla, per 44 minuti abbiamo fatto una grandissimamettendoli in difficoltà e avendo occasioni anche per andare sull’1-3 dopo essere andati in vantaggio due volte. Poi in un minuto e mezzo abbiamo commesso duema io sono contentissimodei ragazzi e prendo tanti spunti. Questa è la miglior performance da quando sono qui, mi è piaciuta tutta la squadra durante la partita. C’èper quei due minuti, ma questa partita ci farà crescere“.