Vigor Il calore del pubblico un’arma in più

(Di sabato 14 settembre 2024) Guai a sottovalutare l’Avezzano, anzi, ladovrà mettere in campo tutto il cinismo e la concentrazione di cui dispone per bagnare l’esordio in campionato davanti alamico con un successo. Al "Bianchelli" sta per arrivare una compagine valida, probabilmente troppo sottovalutata, ma in grado di dire la sua in questo difficile campionato e con una gran voglia di riscatto dopo la bruciante sconfitta nel derby contro il Chieti. I biancoverdi hanno vissuto un’estate assai complicata a causa delle vicissitudini societarie che hanno coinvolto la presidenza, ma alla fine la tanto agognata iscrizione in Serie D è arrivata. Non solo, l’Avezzano ha allestito una squadra che, nonostante la partenza decisamente negativa, ha talento ed una buona dose di esperienza.