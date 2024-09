Vi diamo una notizia dell’ultimissima ora Quarto Grado in diretta l’annuncio choc di Gianluigi Nuzzi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Tra i primi programmi a ripartire a settembre dopo la pausa estiva c’è. E c’è subito un colpo di scena in. La prima puntata della nuova stagione è andata in onda ieri, 13 settembre, su Rete 4. Perè iniziata così la 16ª edizione. Oltre ae Alessandra Viero, i telespettatori hanno ritrovato tutta la squadra di esperti e ospiti fissi, pronti a indagare su casi di cronaca, sia attuali che passati, con un’attenzione particolare per quelli che vedono protagoniste, loro mal, donne vittime di femminicidio. In apertura si è parlato della vicenda di Sharon Verzeni, la donna uccisa il 30 luglio scorso a Terno d’Isola da Moussa Sangare. Al centro della puntata anche il caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023.