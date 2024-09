Veronica Ferraro criticata per il menù del matrimonio troppo semplice la replica | La scelta aveva per noi un significato che va oltre tutto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) La migliore amica di Chiara Ferragni,per ildelconsiderato”ridotto”. Sul web si è scatenata la polemica per via del ciboofferto agli invitati e, a tal proposito,ha deciso di rispondere alle critiche.risponde alle critiche suldelInfluencer e migliore amica di Chiara Ferragni,si è sposata con il produttore e musicista Davide Simonetta. Almolti volti famosi: Tananai, Giulia Salemi, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgio, Annalisa, Dargen D’Amico e molti altri. Se le nozze sono diventate virali per via del discorso fatto da Chiara Ferragni alla sua amica, che in questa occasione vestiva anche i panni della testimone di nozze, ilè stato anche chiacchierato per via delmolto