Verdone torna con Vita da Carlo la terza stagione ruoterà attorno al mondo musicale

(Di sabato 14 settembre 2024) foto copyright L’OpinionistaROMA – Dopo il successo della secondaarriverà in esclusiva su Paramount+ da sabato 16 novembre ladi ‘da’. La serie, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, scritta da Pasquale Plastino, Luca Mastrogiovanni e interpretata da, che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso. Realtà e finzione si intrecciano in un’irresistibile serie comica in cuiinterpreta sé stesso. Laal: aviene proposta la direzione artistica del Festival di Sanremo. La sua enorme culturarendela persona ideale per daread una kermesse all’insegna della competenza e dello spettacolo, senza contare che lui è indubbiamente tra i personaggi più amati del Paese. In quell’assurda ipotesi c’è qualcosa che lo alletta.