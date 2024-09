Stellone chiama il pubblico per il Pontedera | Può dare la spinta in più alla nostra Vis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Sorpresa: un Vis-d’alta classifica al Benelli. E un primatoportata degli uomini di: la terza vittoria nelle prime 4 gare, cosa che ai biancorossi non è mai riuscita nella C maggiore. Per farlo, bisognerà superare un avversario avvezzocategoria (11ª stagione di fila), capace ogni anno di rigenerarsi e scoprire talenti, corsaro al Benelli nel marzo scorso con un gol di Espeche in pieno recupero. "Una squadra completa, che calcia molto in porta – spiega mister– che ha il miglior attacco del girone (8 reti), esperienza in difesa, corsa e inserimento nel mezzo e che attacca con tanti uomini". Come dire: prevedibile spettacolo tra due squadre che fin qui assommano 20 gol tra segnati e subiti. Servirà la Vis migliore, quella delle ultime due giornate (4 gol a zero).