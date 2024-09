Ridurre la stagione del Napoli alle sfide con la Juventus è come tornare ai tempi di Lauro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2024) Di Conte apprezzo molte qualità. In primis quelle legate al suo mestiere dinatore. Che peraltro gli riconosce tutto il mondo. E che certifica il suo curriculum. Ma c’è una caratteristica del tecnico salentino che apprezzo particolarmente ed è la sua abitudine a parlare chiaro. Il suo “parlar latino”. Cito ad esempio la sua posizione rigida sul caso Osimhen. In particolare in questi giorni mi è sembrata quanto mai opportuna la frase utilizzata per rispondere alla domanda di un giornalista in conferenza stampa che suona più o meno così: «Pensiamo alla partita con il Cagliari, quella con laverrà dopo. Secondo me è una forma di provincialismo pensare all’incontro con la Juvead un evento straordinario». Sinceramente mi è sembrata una tirata ad un certo modo di essere tifosi che mi appare datato.