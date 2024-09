Recanatese senza Sbaffo | Sostituti all’altezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Giacomo Filippi: smaltita la delusione dell’esordio e su cosa avete lavorato in settimana? "La ripresa è stata dedicata soprattutto a cercare di capire cosa sia scattato nella testa dei giocatori in conseguenza dei tanti e pesanti episodi negativi che ci sono stati contro la Fermana. Poi ci siamo dedicati agli aspetti fisici e tecnici, e ora allo studio dell’avversario". La Samb è tra le grandissime favorite per la vittoria finale. Tra i vari Kerjota, Battista, D’Eramo ed Eusepi c’è l’imbarazzo della scelta per capire davvero su chi riporre le maggiori attenzioni. "Il loro organico è fortissimo: hanno due squadre in una. Credo però sia determinante entrare in campo con la mentalità giusta. Giocheremo in un ambiente bello, stimolante, presumibilmente con un gran pubblico e noi dobbiamo farci trovare pronti per battagliare come si deve".