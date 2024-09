Rashford segna il primo gol da marzo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 14 settembre 2024) 2024-09-14 15:29:05 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Sabato il Manchester United ha vinto facilmente 3-0 contro il Southampton allo St Mary’s Stadium. In untempo emozionante, il Southampton ha avuto l’occasione perfetta per passare in vantaggio dopo aver conquistato un rigore al minuto 30. Tyler Dibling ha avuto la meglio sul terzino sinistro Diogo Dalot prima di essere eliminato in area, lasciando a Cameron Archer la possibilità di aprire le marcature. Ma André Onana non ha perso la partita e pochi minuti dopo festeggiava il passaggio in vantaggio del Manchester United. Matthijs de Ligt ha deviato di testa sul cross di Bruno Fernandes al limite dell’area, dopo che il Southampton non è riuscito a chiudere il campo sul capitano dei Red Devils, pagandone il prezzo.