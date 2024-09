Maverick non sente la pressione | Sono solo uno dei giocatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Chi si immagina che l’annuncio dell’arrivo diRowan a Pistoia sia arrivato magari durante un pranzo domenicale in famiglia, si sbaglia di grosso. "Ho parlato con qualcuno del club - spiega– ma è attraverso il mio agente che poi abbiamo firmato il contratto". Tutto è avvenuto secondo i canoni classici così com’è stato per tutti gli altried è proprio questo cheribadisce, ovvero di essere un giocatore e non il figlio del presidente e di non avvertire nessunaparticolare. "uno deidella squadra – prosegue Rowan – e non penso a questo, ma a crescere e migliorare insieme ai compagni".spinge molto sul concetto di squadra, di gruppo e di crescita. La guardia biancorossa chiede tempo, una squadra nuova ha bisogno di imparare a conoscersi e poi il gruppo è al completoda pochi giorni.