L' Amerigo Vespucci nelle Filippine 23 a tappa del tour mondiale

(Di sabato 14 settembre 2024) Nave, storico veliero della Marina Militare, è arrivata nell'arcipelago dellea Manila, 23/madel, dopo la sosta a Tokyo, percorrendo quasi 2.000 miglia in 15 giorni di navigazione. Si tratta della prima visita della nave nella capitale delle. Ad accogliere la nave scuola della Marina in porto a Manila, l'ambasciatore Davide Giglio e autorità rappresentanti della Marina Militare delle. Anche a Manila migliaia di visitatori si sono iscritti per salire a bordo, opportunità che sarà concessa loro fino al 17 settembre. L', custode delle più antiche tradizioni navali e marinare da oltre novant'anni - è uno dei simboli più conosciuti dell'Italia nel mondo.