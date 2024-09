Inter il calendario chiama le seconde linee | dimostrare sul campo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Ledell’sonote asuldi meritare fiducia e minuti di gioco. Con l’inizio della Champions League le partite ravvicinate diventano un’occasione per molti. MEDAGLIA A DUE FACCE – Ildell’è sul punto di infittirsi. Con l’inzio della Champions League i ritmi settimanali cambieranno. E l’aumento del numero di partitela gestione della rosa. Inzaghi insomma non potrà puntare sempre sui soliti undici, come spesso gli viene rinfacciato. Ma questo significa anche che le cosiddettesonote asulil loro valore. OCCASIONE SUL– Si parla spesso della ricchezza di alternative della rosa dell’. Con continui consigli a Inzaghi su chi deve o non deve schierare. Avere minuti in magliaperò non è un diritto divino.