Haruki Murakami è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Ladeipiùvede in. Accanto a lui Valerio Varesi e l’intramontabile Emanuele Carrère., dal tredicesimo all’undicesimo posto, fonte sites.udel.eduIn tredicesima posizione “La maestra del vetro” di Tracy Chevalier. Protagonista di questo romanzo è una donna speciale che riesce a portare avanti le tradizioni familiari legatefabbricazione del vetro di Murano attraverso la cui storia viene narrata quella di Venezia. Al dodicesimo posto “Un segreto per Jack Reacher” di Lee Child e Andrew Child. Ritorna Jack Reacher in una nuova indagine che lo vede coinvolto in una task force per indagare su un misterioso omicidio ed un segreto custodito da oltre venti anni. In undicesima posizione “Il canto dei cuori ribelli” di Thrity Umrigar.